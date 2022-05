Boeing ottiene una commessa per 50 aerei 737 Max con Norwegian Air. Le consegne sono previste tra 2025 e 2028. La compagnia aerea low-cost ha sottoscritto anche un'opzione per altri 30 velivoli. Per il colosso di Chicago (in procinto di spostare il quartier generale ad Arligton, in Virginia) si tratta di un'ottima notizia, considerando che in febbraio Norwegian aveva dichiarato a Reuters che stava valutando il passaggio ad Airbus a meno che il contenzioso in corso con Boeing sulle precedenti cancellazioni non fosse stato risolto in modo tempestivo. Boeing aveva chiuso in rally del 3,52% venerdì al Nyse (seconda migliore performance del Dow Jones Industrial Average).

