Boeing ha comunicato di avere finalizzato una commessa per potenziali 150 aerei da International Airlines Group (Iag), originariamente siglata in occasione del Paris Air Show 2019. Il colosso dei cieli europei (nato dall'integrazione di Iberia in British Airways) acquisterà 50 aerei dei modelli 737-8-200 e 737-10, che a prezzi di listino valgono 6,25 miliardi di dollari (anche se come abitualmente succede Iag ha ottenuto uno sconto). A questi si aggiungono opzioni per altri 100 velivoli. Boeing aveva chiuso con un crollo del 4,95% mercoledì al Nyse.

