Boeing cambia ancora sede e lo fa per ovvi motivi visto che il nuovo quartier generale sarà ad Arlington in Virginia. Cittadina in cui avrà come vicino di casa, tra gli altri, niente meno che il Pentagono. Le indiscrezioni sul trasferimento erano state lanciate per primo dal Wall Street Journal. Il colosso dell'aerospaziale Usa si sarebbe impegnato a mantenere una "significativa presenza" a Chicago, in cui dal 2001 ha sede il suo quartier generale. Fondata nel 1916 a Seattle, Boeing era rimasta nello Stato di Washington fino al passaggio in Illinois nel nuovo millennio. Boeing ha chiuso con una netta flessione del 4,13% giovedì, a fronte comunque del crollo del 3,12% del Dow Jones Industrial Average.

