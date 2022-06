Dal Summary of Opinions relativo al meeting della Bank of Japan (BoJ) di 16-17 giugno emerge un Sol Levante la cui ripresa continua anche se "la pressione al ribasso su esportazioni e produzione è stata maggiore di quanto previsto" nell'outlook di aprile a causa dei vincoli dal lato dell'offerta che riflettono ancora i lockdown in Cina.

Dal Summary of Opinions relativo al meeting della Bank of Japan (BoJ) di 16-17 giugno emerge un Sol Levante la cui ripresa continua anche se "la pressione al ribasso su esportazioni e produzione è stata maggiore di quanto previsto" nell'outlook di aprile a causa dei vincoli dal lato dell'offerta che riflettono ancora i lockdown in Cina. E l'istituto centrale nipponico ha espresso il timore sulla "possibilità che tale pressione al ribasso prosegua". "L'economia giapponese si sta riprendendo dalla pandemia ed è stata sottoposta a pressioni al ribasso dovute all'aumento dei prezzi delle materie prime. Inoltre è necessario prestare la dovuta attenzione agli sviluppi nei mercati finanziari e dei cambi e al loro impatto sull'attività economica e sui prezzi in Giappone. Per raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi, accompagnato da aumenti salariali, in modo sostenibile e stabile, la Banca deve condurre un allentamento monetario esaminando gli sviluppi economici e finanziari, per i quali le incertezze sono state estremamente elevate", si legge ancora nel Summary of Opinions.

(RR - www.ftaonline.com)