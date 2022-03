Dal bollettino mensile Bce emerge che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia avrà un impatto rilevante sull'attività economica e sull'inflazione, attraverso il rincaro dell'energia e delle materie prime, le turbative del commercio internazionale e il peggioramento del clima di fiducia. L'entità di tali effetti dipenderà dall'evoluzione del conflitto, dall'impatto delle sanzioni attuali e da eventuali ulteriori misure. L'impatto della guerra va valutato alla luce delle solide condizioni di fondo dell'economia dell'area dell'euro, che beneficia dell'ingente sostegno delle politiche economiche. L'inflazione ha continuato a rivelarsi superiore alle attese per via dei costi dell'energia inaspettatamente elevati. I rincari sono inoltre divenuti più generalizzati. Lo scenario di base delineato per l'inflazione nelle nuove proiezioni degli esperti ha subito una significativa revisione al rialzo. Le aspettative di inflazione a più lungo termine desunte da una serie di misure si sono riancorate all'obiettivo di inflazione della BCE. Il Consiglio direttivo considera sempre più probabile che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2 per cento nel medio periodo.

Il conflitto russo-ucraino avrà un impatto rilevante sull'attività economica nell'area dell'euro attraverso il rincaro dell'energia e delle materie prime, le turbative del commercio internazionale e il peggioramento del clima di fiducia. Tuttavia le condizioni di fondo sono solide, grazie all'ampio sostegno delle politiche adottate. L'economia è cresciuta del 5,3 per cento nel 2021, con il PIL che ha riguadagnato il livello precedente la pandemia a fine anno. Tuttavia, la crescita ha rallentato allo 0,3 per cento nell'ultimo trimestre del 2021 e ci si attende che rimanga debole nel primo trimestre del 2022. Le prospettive per l'economia dipenderanno dal corso del conflitto russo-ucraino e dall'impatto delle sanzioni economiche e finanziarie e di altre misure. Al tempo stesso stanno venendo meno altre circostanze sfavorevoli alla crescita. Secondo lo scenario di base delle proiezioni degli esperti, l'economia dell'area dell'euro continuerebbe a crescere in maniera sostenuta nel 2022, seppure a ritmi meno intensi rispetto a quanto atteso prima dell'inizio della guerra.

