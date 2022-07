Borgosesia SpA (la "Società" o l'"Emittente") comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della stessa ha deliberato l'emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile, di durata di 5 anni e non subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 7.

Borgosesia SpA (la "Società" o l'"Emittente") comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della stessa ha deliberato l'emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile, di durata di 5 anni e non subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 7.500.000,00 (il "Prestito Obbligazionario") prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 14 ottobre prossimo. In ragione di tale deliberazione, l'Emittente ha dato contestuale avvio all'offerta privata delle relative obbligazioni (le "Obbligazioni"), destinata ad investitori retail, investitori professionali e controparti qualificate in Italia e all'estero, in ogni caso nel rispetto delle limitazioni poste dal regolamento del Prestito Obbligazionario, la cui versione definitiva sarà consultabile sul sito della Società (il "Regolamento del Prestito Obbligazionario"). Le Obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo crescente nel tempo (step up) (il "Tasso di Interessi"). In particolare, il Tasso di Interessi sarà soggetto a dei progressivi incrementi sulla base di vari periodi di riferimento (ciascuno, il "Periodo di Interessi"), partendo da un minimo del 5% per i primi due anni di durata del Prestito Obbligazionario. In coincidenza di ogni variazione del Tasso di Interessi, l'Emittente avrà facoltà di esercitare il rimborso anticipato, anche parziale. Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a Euro 1.000,00. Il Prestito Obbligazionario sarà soggetto a covenant finanziari. L'Emittente procederà in modo tale che le Obbligazioni, una volta emesse, vengano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF, organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna. Gli esiti dell'offerta privata e i termini finali delle Obbligazioni, compresa la misura definitiva del Tasso di Interessi, saranno comunicati contestualmente alla data di prima emissione. L'emissione delle Obbligazioni permetterà di supportare gli investimenti del Gruppo Borgosesia in special situation & opportunities. Nell'ambito dell'operazione Integrae SIM opererà come lead-manager e bookrunner.

