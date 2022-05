In relazione agli accordi già in precedenza comunicati al Mercato e volti a dar corso ad una partnership focalizzata sulla gestione di investimenti in immobili e crediti ipotecari non performing, Banca d'Italia ha autorizzato il Gruppo Consultinvest all'acquisto da Borgosesia S.

In relazione agli accordi già in precedenza comunicati al Mercato e volti a dar corso ad una partnership focalizzata sulla gestione di investimenti in immobili e crediti ipotecari non performing, Banca d'Italia ha autorizzato il Gruppo Consultinvest all'acquisto da Borgosesia S.p.A. di una partecipazione al capitale di Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. pari al 50% di questo. L'operazione, che sarà perfezionata a breve, avverrà verso un corrispettivo pari alla proporzionale quota di patrimonio netto della SGR e non è destinata a produrre effetti materiali sul bilancio del Gruppo Borgosesia.

In tale contesto Banca d'Italia ha altresì autorizzato l'estensione dell'operatività della SGR all'investimento in crediti da parte dei Fondi di Investimento Alternativi da questa gestiti.

Borgosesia è una società per azioni quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari.

Holding industriale con forti expertise finanziarie e nel settore del Real Estate, Borgosesia punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, con l'obiettivo di completare o rivitalizzare progetti immobiliari, soprattutto a destinazione residenziale, in grandi centri urbani e turistici di rilievo.

La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori effettuando investimenti a rischio contenuto ma dall'alto potenziale.

(GD - www.ftaonline.com)