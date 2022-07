Il Gruppo Borgosesia dà il via alla piattaforma CyberBorgo grazie alla collaborazione con BlockInvest, start-up che mira a porre al servizio degli investitori istituzionali la tecnologia blockchain. CyberBorgo si prepara a rivoluzionare il settore Real Estate, combinando le proprie competenze nel campo immobiliare alla più innovativa e nota tecnologia del "registro distribuito" attraverso la soluzione sviluppata da BlockInvest. Questo permetterà a Borgosesia, tramite la piattaforma, di esplorare ulteriori canali di fundraising, attirando investitori qualificati e garantendo in parallelo un processo di raccolta efficiente, trasparente e sicuro. "Siamo contenti di aver concretizzato quest'idea che diverrà pienamente operativa nel secondo semestre di quest'anno – ha commentato Mauro Girardi, Presidente di Borgosesia S.p.A. – che auspichiamo ci possa permettere di attrarre investitori da tutto il mondo su trophy assets rivenienti da special situation & opportunities" "Siamo entusiasti di poter supportare il Gruppo Borgosesia in questa transizione tecnologica e di porci, con loro, come pionieri nel settore. Dopo le prime operazioni fatte all'estero, riteniamo che i tempi siano maturi anche in Italia per lanciare progetti di tokenizzazione di asset reali" spiega Lorenzo Rigatti – Founder e CEO di BlockInvest.

