Borgosesia SpA: Nei primi sei mesi dell'anno vendite per 12,8 mln (+69% su base 2021).

Milano, 4 luglio 2022 - Il Gruppo Borgosesia – investitore nell'ambito di special situation & opportunities allo scopo di valorizzare gli assets acquisiti in tali contesti - nei primi sei mesi del 2022 ha perfezionato vendite e contratti preliminari di unità immobiliari per complessivi Euro 12,8 mln (+ 69% su base annua).

Dopo l'incremento fatto registrare dagli investimenti conclusi nel primo semestre dell'esercizio (17,5 milioni, + 27% su base annua), quello delle vendite – ha commentato Mauro Girardi, Presidente di Borgosesia S.p.A. – conferma come, anche in un contesto economico complesso quale quello attuale, la capacità del Gruppo di rapidamente adattarsi ai diversi scenari permetta comunque il raggiungimento, se non il superamento, degli obiettivi prefissati.

(SF - www.ftaonline.com)