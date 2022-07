Piazza Affari in calo nel giorno della BCE e delle dimissioni di Draghi.

Gli indici hanno comunque limitato le perdite rispetto ai minimi della mattinata con Mid Cap e Star che hanno chiuso addirittura in positivo. Il FTSE MIB segna -0,71%, il FTSE Italia All-Share -0,63%, il FTSE Italia Mid Cap +0,1%, il FTSE Italia STAR +0,8%.

La Bce ha deciso di alzare i tassi di interesse di mezzo punto portando quello principale allo 0,5%, il tasso sui depositi allo 0% e quello sui prestiti marginali allo 0,75%. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2011.

La stessa BCE ha inoltre approvato all'unanimità il TPI (Transmission Protection Instrument), il nuovo illimitato strumento anti-spread o meglio anti-frammentazione dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria.

BTP e spread in netto peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,58% (chiusura precedente a 3,45%), lo spread sul Bund 237 bp (221) (dati MTS).

Indici azionari americani contrastati tendenzialmente attorno alla parità. Il CB (Conference Board) Leading Index (indice anticipatore) a giugno è calato dello 0,8% rispetto al mese precedente dal -0,6% di maggio (dato rivisto da -0,4%). Gli economisti avevano previsto un calo dello 0,5%. Secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono calate in Usa nella settimana chiusa il 16 luglio a 251.000 unità dalle 244.000 precedenti, contro le 240.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Euro in calo rispetto al massimo dal 6 luglio a 1,0273 toccato ieri mattina. EUR/USD al momento quota 1,0203 circa.

Le vendite si sono concentrate nel comparto bancario/finanziario. Unicredit ha perso il 3,37%, Intesa Sanpaolo il 2,77%, Banco BPM il 4% e Bper Banca il 3,13%.

In netto calo anche Poste Italiane -4,88%, Unipol -3,65%, FinecoBank -2,39%. Forte ribasso per Leonardo (-3,92%) dopo il rally di ieri. Il gruppo attivo nei settori aerospaziale e difesa ha siglato un contratto, in qualità di capo di un consorzio industriale europeo, per la realizzazione del Sample Transfer Arm per Mars Sample Return, programma NASA in collaborazione con ESA.

Denaro sui titoli difensivi come Amplifon +2,96%, Diasorin +4,7%, Recordati +1,92%. In rialzo anche Campari che sale del 2,47%. Contrastati gli industriali tra i quali si salvano Interpump (+1,28%) e Iveco (+0,64%).

Tod's +2,18%, recupera dopo la flessione di ieri in scia al report di Intesa Sanpaolo. Gli analisti della banca avevano peggiorato la raccomandazione sul titolo da add a hold e tagliato pesantemente il prezzo obiettivo da 45,30 a 33,50 euro.

