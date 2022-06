Avvio in rialzo per l'azionario italiano ed europeo dopo i cali di ieri. Il FTSE MIB guadagna l'1,05% e il Ftse Italia All Share l'1,07 per cento.

All'attenzione ancora il mercato del debito sovrano dopo le recenti decisioni delle banche centrali e in Europa l'importante presa di posizione del "falco olandese" Klaas Knot, membro del consiglio direttivo della BCE che ha appoggiato apertamente la creazione di uno strumento per controllare gli la frammentazione (cioè gli spread, ndr) nel caso in cui i reinvestimenti del PEPP non fossero sufficienti. In queste ore il rendimento del BTP decennale italiano cede 19 punti base e torna al 3,79% mentre quello del Bund tedesco perde ben 15 punti base e torna all'1,69 per cento. Lo spread si porta dunque a 210 punti base.

Gli acquisti premiano in primis il settore sanitario del Ftse MIB con Recordati (+2,65%) e Diasorin (+3,25%) e Amplifon (+2,63%).

In recupero anche l'automotive di Pirelli (+4,22%) e Ferrari (+1,74%), ieri il Cavallino ha annunciato un piano industriale che punterà 4,4 miliardi di euro in investimenti anche nell'elettrico che dovrebbe coprire il 40% delle vendite nel 2030. L'ebit della società con sede in Olanda dovrebbe raggiungere 1,8-2 miliardi di euro entro il 2026 (margine 27% -30%) e il pay-out dovrebbe salire al 35% dell'utile adjusted dal quest'anno, a esso si aggiungere buyback da 2 miliardi per il periodo 2022-2026.

Stamane i prezzi del petrolio tornano a salire e il Brent passa di mano a 120,05 dollari al barile con un rialzo dello 0,86% Continuano intanto i disservizi di Gazprom che riduce le forniture di gas all'Europa e ad Eni, ma per l'italiana, secondo il Sole 24 Ore, in questi giorni l'offerta di gas sul mercato supera la domanda e non si registrano tensioni particolari. Va comunque registrato il forte rialzo dei prezzi del gas in questi giorni con il TTF olandese volato nuovamente oltre i 124 euro per MWh. Di fatto gli energetici oggi perdono quota con decisione a Piazza Affari, con Eni che cede lo 0,36% e Tenaris lo 0,34 per cento. Fa eccezione il recupero di Saipem di ben 4,56 punti percentuali, ma in rosso va anche un'utility come A2A (-0,15%). Da segnalare che Enel guadagna invece lo 0,83% dopo l'annuncio della cessione del controllo di Enel Russia con asset per 5,6 GW convenzionali e 300 MW di capacità eolica per circa € 137 mln: ne dovrebbe derivare un effetto positivo da 550 milioni sul debito, ma anche un impatto negativo sull'utile reported da 1,3 miliardi.

In rosso Generali (-0,77%) ancora all'attenzione per le incertezze sulla governance, dopo le dimissioni dal cda del socio Francesco Gaetano Caltagirone, si attende il comitato nomine di martedì prossimo, ma la sostituzione del manager, anche ricorrendo ai nomi della lista da lui presentata per il rinnovo del consiglio non pare semplice.

In profondo rosso Erg dopo l'annuncio di un accordo della controllante in mano alla famiglia Garrone (San Quirico) con IFM investors che investirà almeno un miliardo di euro nel gruppo. La newco che controllerà il 62,5% della società dell'energia vedrà dunque l'ascesa di IFM al 35% del capitale.

Bene fa invece Fincantieri (+2,31%) che ha annunciato una commessa da 536 milioni di dollari con la Marina USA per la realizzazione di una fregata lanciamissili.

(GD - www.ftaonline.com)