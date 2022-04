Performance negative per i maggiori indici azionari italiani nel primo pomeriggio: FTSE MIB -1,75%, FTSE Italia All share -1,66%, FTSE Italia Mid Cap -0,99% e FTSE Italia Star -1,33 per cento. (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

