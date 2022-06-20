|.Società|.Ammontare del dividendo|.Data di stacco|.Data di pagamento|
|ACEA |€ 0,85|20/06/2022|22/06/2022|
|ACSM - AGAM |€ 0,095|20/06/2022|22/06/2022|
|CAREL INDUSTRIES |€ 0,15|20/06/2022|22/06/2022|
|EXOR N.V |€ 0,43|20/06/2022|22/06/2022|
|HERA |€ 0,12|20/06/2022|22/06/2022|
|LEONARDO |€ 0,14|20/06/2022|22/06/2022|
|LEONE FILM GROUP |€ 0,14|20/06/2022|22/06/2022|
|MASI AGRICOLA |€ 0,08|20/06/2022|22/06/2022|
|OVS |€ 0,04|20/06/2022|22/06/2022|
|POSTE ITALIANE |€ 0,405|20/06/2022|22/06/2022|
|SNAM |€ 0,1572|20/06/2022|22/06/2022|
|STMICROELECTRONICS |$ 0,06|20/06/2022|22/06/2022|
|TERNA |€ 0,1929|20/06/2022|22/06/2022|
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