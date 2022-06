Avvio di seduta in calo per l'azionario italiano ed europeo in attesa delle indicazioni che oggi giungeranno dalla riunione di politica monetaria della BCE.

Avvio di seduta in calo per l'azionario italiano ed europeo in attesa delle indicazioni che oggi giungeranno dalla riunione di politica monetaria della BCE. Il *FTSE MIB *cede lo 0,61% e il FTSE Italia All Share lo 0,61 per cento.

Debole anche l'azionario europeo: DAX -0,15% e CAC40 -0,63 per cento.

Poco mossi i titoli di Stato europei durante i primi scambi.

Il rendimento del BTP decennale italiano è stabile al 3,50% e mostra uno spread di 213 punti base sul rendimento del Bund tedesco (1,37%, +1 pb).

Il comparto del *credito *segna un calo in avvio con il Ftse Italia Banche in flessione dello 0,52% All'attenzione restano le prospettive per il settore in questa fase di rialzo dei tassi nell'Eurozona. Secondo S&P Global, le banche italiane dovrebbero avvantaggiarsene.

*Unicredit *segna +0,36%. Stefano Porro, Cfo dell'istituto di credito, ha però dichiarato a Reuters che la banca avrebbe "limitate" opportunità di riduzione della propria esposizione alla Russia. Esclusi ulteriori supporti di liquidità o capitale al ramo locale.

*MPS *-0,26%. La banca dovrebbe annunciare un aumento di capitale di circa 2,5 miliardi di euro il prossimo 23 giugno con la presentazione del piano industriale.

Restano elevati e superiori ai 120 dollari al barile i prezzi del petrolio greggio nei mercati internazionali nonostante qualche ripiegamento. Brent a 123,26 dollari al barile (-0,54%) e WTI a 121,83 dollari (-0,52%).

Secondo indiscrezioni di stampa, Eni *(+0,08%) sarebbe stata scelta dal Qatar insieme ad altri quattro grandi player per l'espansione del North Field, il maggiore progetto di gas liquefatto del mondo.

Si segnala anche *Saipem (-0,94%) che, nell'ambito dell'aumento di capitale, ha deciso di procedere con il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio nel rapporto di una nuova azione ogni 10 azioni esistenti.

JP Morgan ha ridotto a neutral il giudizio su *Nexi *(-3%), secondo i rumors la società dei pagamenti sarebbe prossima ad acquisire alcune attività di Intesa Sanpaolo in Croazia.

Moncler *cede il 2,13% dopo che Citi ha ridotto il prezzo obiettivo a 63 euro da 72 euro.

In calo anche *Stellantis *(-0,76%) e *Ferrari *(-1,49%). Ieri il Parlamento europeo hanno approvato un divieto effettivo di vendita di auto nuove a benzina o diesel dal 2035 in poi.

Successo per il nuovo Green Bond da 600 milioni di euro a 4 anni di *A2A *(-0,13%): finanzierà Progetti Green del gruppo.

(GD - www.ftaonline.com)