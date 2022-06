Avvio in ripiegamento per l'azionario italiano ed europeo dopo i rialzi di ieri.

Avvio in ripiegamento per l'azionario italiano ed europeo dopo i rialzi di ieri. Il *FTSE MIB *perde lo 0,73% e il Ftse Italia All Share lo 0,75 per cento.

Persistono le vendite sui titoli di Stato dell'Eurozona e crescono di conseguenza i rendimenti. Quello del BTP decennale italiano cresce di 1 punto base e si porta al 3,49% mentre quello del Bund tedesco aumenta di 3 punti base a quota 1,33% Lo *spread *si pone dunque a 216 punti base. L'attenzione degli operatori resta sulle politiche monetarie restrittive delle varie banche centrali del mondo. Quella australiana ha alzato i tassi di mezzo punto percentuale per la prima volta da 22 anni. Attese le indicazioni che giungeranno giovedì prossimo dalla Bce.

In calo dello 0,06% il cambio dell'euro sul dollaro. Risalgono le quotazioni del petrolio con il WTI a 119,22 dollari (+0,15%) e il *Brent *a 120,2 dollari al barile (+0,02%). *Eni *guadagna lo 0,04% mentre *Tenaris *cede lo 0,66% e *Saipem *lo 0,42 per cento.

Le vendite colpiscono il settore del credito con il *Ftse Italia Banche *in flessione dello 0,89 per cento. *Unicredit *cede lo 0,81%, *Intesa *lo 0,86%, *Bper *l'1,58% e *Banco BPM *l'1,16%

*Poste Italiane *segna un calo dello 0,69%: l'Autorità per la Concorrenza ha dato il proprio via libera all'acquisizione di Lis Holding da IGT.

Snam *cede in avvio lo 0,15%, la partecipata De Nora potrebbe ottenere secondo diversi osservatori in IPO una valutazione fino a 5 miliardi di euro.

In controtendenza invece *Prysmian *(+1,11%) e *Terna *(+0,36%).

In calo *Anima *(-0,50%), che ha annunciato a maggio una raccolta netta positiva di 16 milioni di euro.

Le azioni *MFE B *perdono il 3,01% MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ha alzato l'offerta per Mediaset Espana: il corrispettivo in contanti cresce a 2,16 euro per azione dagli 1,86 euro della precedente offerta. Invariata la parte in azioni ordinarie A (4,5) per ogni azione Mediaset Espana.

Sopra il riferimento *Fiera Milano *(+0,30%): a Milano riparte oggi il Salone del Mobile dopo due anni di edizioni limitate dalla pandemia.

