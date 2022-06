Sottotono l'azionario italiano ed europeo in avvio. A Piazza Affari prevalgono leggermente le vendite: FTSE MIB -0,13% e Ftse Italia All Share -0,07 per cento.

Tornano le vendite anche sul sovereign UE con il rendimento del BTP decennale che cresce di 3 punti base e si porta al 3,44% Cresce in parallelo di 3 punti base anche lo yield del Bund tedesco (1,32%) quindi lo spread si mantiene a 212 punti base (ma il debito è più caro sia per Roma che per Berlino). Resta comunque viva l'attesa per il meeting di domani della Bce.

In rosso a Piazza Affari il comparto del credito con il Ftse Italia Banche che cede l'1,28% forse appesantito da un sentiment negativo generale sul settore cui contribuisce il profit warning trimestrale del Credit Suisse.In rosso a Milano Banco BPM (-1,7% dopo la decisione di Intesa di ridurre il giudizio da add a buy con tp a 3,60 euro), Unicredit (-1,60%) e Intesa (-0,96%). Da notare invece il recupero in controtendenza di Bper (+1,75% a 1,917 euro) che potrebbe avvantaggiarsi della decisione di Jefferies di alzare il prezzo obiettivo sul titolo da 2,9 a 3,3 euro.

Contrastato in queste ore l'andamento del greggio tra i blend del WTI (+0,15% a 119,92 dollari) e il Brent (-0,09% a 120,89 dollari). Ieri i dati settimanali delle scorte API Usa hanno mostrato un aumento degli stock di 1,84 milioni di barile, in netta discordanza con le attese (-1,8 mln) e la rilevazione precedente (-1,18 mln). Oggi comunque saranno importanti le indicazioni dell'EIA.

A Milano Eni guadagna lo 0,58% e Tenaris lo 0,09% mentre Saipem cede un altro 0,50 per cento.

In calo anche le utility con il Ftse Italia Utenze in contrazione dell'1,02 per cento. Sconta il sentiment del settore anche A2A (-0,53%) nonostante il completamento dell'acquisizione di asset dell'energia da fonti rinnovabili per 452 milioni di euro e 352 MW di capacità da Ardian.

Sottotono anche Hera (-0,24%), ma sono soprattutto titoli com Italgas (-1,09%) e Snam (-0,82%) a pesare sul settore.

In recupero invece Leonardo (+1,17%) e Ferrari (+0,99% a 178,8 euro), che si avvantaggia forse anche della promozione di Kepler Cheuvreux da reduce a hold (tp 180 euro).

TIM segna oggi un pesante ribasso dell'1,04%: ieri l'Agcom ha affermato la necessità di altro tempo per valutare l'accordo di coinvestimento dopo la modifica unilaterale degli impegni con un aggiornamento dei prezzi all'inflazione.

Si fa notare anche MFE Mediaset For Europe promossa da JP Morgan a overwight con prezzo obiettivo però ridotto da 1,40 a 1,20 euro, molto al di sopra comunque delle attuali quotazioni del titolo B che passa di mano in queste ore a 0,769 euro con un rialzo del 3,01 per cento.

(GD - www.ftaonline.com)