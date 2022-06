Avvio in parziale recupero per l'azionario italiano ed europeo. Il FTSE Mib guadagna lo 0,52% e il Ftse Italia All Share lo 0,51 per cento.

Avvio in parziale recupero per l'azionario italiano ed europeo. Il FTSE Mib guadagna lo 0,52% e il Ftse Italia All Share lo 0,51 per cento. Continuano a pesare i timori di un'accelerazione restrittiva della FED alla riunione di politica monetaria che domani potrebbe alzare di mezzo punto percentuale i tassi (anche se si diffondono sempre di più i rumors su un rialzo persino di 75 punti base).

Intanto in Europa l'accelerazione rialzista sui tassi della BCE non adeguatamente bilanciata da una policy chiara sugli spread (si è fatto solo un riferimento vago al possibile rinnovo selettivo dei titoli PEPP in scadenza) continua a rispecchiarsi in un rialzo dei rendimenti chiesti ai titoli del debito sovrano europeo e in particolar modo a quelli dell'Europa periferica.

In queste ore lo yield del BTP decennale italiano si mantiene sopra il 4% superato ieri, cresce in particolare di altri 3 punti base al 4,05 per cento. L'aumento di 5 punti base all'1,64% del rendimento del corrispondente Bund tedesco porta lo spread a un lieve calo a 241 punti base. Data la resilienza dimostrata dalla ripresa economica nonostante tutto in questa fase, si temono attacchi speculativi che facciano leva sull'opacità delle posizioni della BCE sulla frammentazione nell'Eurozona. Ieri si sono comunque viste puntate oltre il 3,4% anche per il rendimento del Treasury statunitense. Stamane l'inflazione tedesca è stata rilevata per maggio in crescita del 7,9% a/a (sulle attese), la variazione congiunturale su aprile è stata dello 0,9% contro attese dello 0,0 per cento. L'inflazione tedesca armonizzata ha raggiunto l'8,7%

La view negativa sui rendimenti e i prezzi si riversa ancora sulle quotazioni del petrolio, oltre i 120 dollari. Il Brent risale a quota 123,45 dollari al barile con un balzo dello 0,89 per cento. Stasera la variazione settimanale delle scorte USA API e in giornata il bollettino mensile dell'OPEC. Le sanzioni al petrolio russo e le reazioni al nuovo scenario guidano ancora le quotazioni. A Milano Eni guadagna lo 0,25% e Saipem rimbalza dopo una pessima reazione ieri al raggruppamento: il titolo in avvio non fa prezzo con un teorico +6,88 per cento. Da evidenziare anche che la società ha sottoscritto un memorandum con Trevi (+6,61%) per due sistemi di trivellazione per parchi eolici.

Reagiscono con forza anche gli istituti di credito con il Ftse Italia Banche in rialzo dell'1,54 per cento. Molto bene Unicredit (+2,77%), Intesa (+1,67%) e Mediobanca (+1,71%), ma resta indietro ancora Bper (-0,76%). MPS guadagna lo 0,85% dopo la nomina di Andrea Maffezzoni per l'incarico di CFO del gruppo con effetto immediato, si tratta di un ex manager di Unicredit.

Bene anche TIM (+0,57%): il dossier della fusione tra la rete fissa di Telecom Italia, Fibercop, e la Open Fiber di CDP potrebbe registrare un'accelerazione e diventare vincolante già in un mese, entro luglio. Lo riporta Il Sole 24 Ore di oggi.

Arretra invece in Borsa il titolo di Stellantis (-0,43%) che ha annunciato l'abbandono dell'associazione europea dei costruttori Acea entro l'anno. Secondo indiscrezioni sarebbe una scelta collegata anche ad attriti con i costruttori tedeschi.

Male anche NEXI (-1,28%), che ha ceduto l'asset tecnologico di gestione del mercato del debito MTS a Euronext per circa 57 milioni di euro.

