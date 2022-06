Avvio in deciso recupero per l'azionario italiano ed europeo. L'euro si apprezza di un corposo 0,70% sul biglietto verde e dello 0,46% sulla sterlina.

Avvio in deciso recupero per l'azionario italiano ed europeo. Il FTSE MIB guadagna il 2,15% e il Ftse Italia All Share il 2,12 per cento. Molto bene anche il Dax tedesco (+1,07%) e il Cac40 francese (+1,13%) mentre l'Ibex 35 spagnolo segna un rialzo di 1,38 punti percentuali.

A rafforzare il sentiment dei mercati la notizia di un meeting straordinario del consiglio direttivo della *BCE *oggi per la valutazione della recente ondata di vendite sui mercati del debito sovrano europeo. Lo ha confermato un portavoce a Reuters e lo riporta anche Bloomberg. Dopo l'ultimo meeting della BCE, che ha registrato un approccio hawkish, ma non ha fornito indicazioni chiare sul rischio di frammentazione nel mercato del debito sovrano UE, i mercati hanno registrato forti vendite e una collegata crescita dei rendimenti soprattutto in Italia.

Stamane il premio al rischio chiesto per il BTP decennale si riporta al 4% con un calo di 12 punti base. In queste ore il rendimento del Bund tedesco si pone all'1,73% con un rialzo di 6 punti base. Lo spread BTP/Bund è dunque pari a 227 punti base.

L'euro si apprezza di un corposo 0,70% sul biglietto verde e dello 0,46% sulla sterlina.

Ancora una volta a Milano il comparto del credito segna un forte rialzo che guida la tendenza generale degli indici: il Ftse Italia Banche guadagna un corposo 4,88 per cento.

Spiccano i rialzi di Fineco (+7,16%), Intesa (+5,13%), Banco BPM (+4,95%) e BPER (+4,53%).

Gli acquisti sono comunque diffusi tra i vari settori con le utility che vedono forti performance di Hera (+4,1%), A2A (+3,49%) ed Enel (+3,21%). Quest'ultima però ha registrato la sanzione dell'Antitrust spagnolo a Enel Green Power per 4,9 milioni per abuso di posizione dominante in due nodi di accesso alla rete di trasmissione elettrica.

Italgas guadagna il 2,04% dopo l'annuncio stamane del piano strategico al 2028. Nel periodo il distributore di gas prevede investimenti per 8,6 miliardi di euro (+700 milioni rispetto al piano precedente) di cui 4,5 miliardi in Italia (sotto le attese). Per le gare del gas ci sono stanziati 1,8 miliardi di euro. Per il 2022 si prevedono investimenti tecnici tra 700 e 750 milioni di euro, ricavi adjusted oltre 1,4 miliardi, un EBITDA adjusted da 1,00-1,03 miliardi e un Ebit adjusted tra 570 e 590 milioni.

Contrastati in avvio i prezzi del greggio con il WTI in calo dello 0,41% a 118,57 dollari e il Brent in crescita dello 0,18% a 121,34 dollari al barile. Negli States la variazione settimanale degli stock di greggio API ha mostrato a sorpresa una crescita di 736 mila barili.

A Milano Eni guadagna lo 0,17% ma Tenaris perde l'1,94% in controtendenza, mentre Saipem guadagna il 3,84% a 40,95 euro dopo che Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo a 98,57 euro e la società ha confermato la vittoria di una commessa brasiliana da 25 milioni di dollari pro quota.

Leonardo guadagna l'1,66%: di recente il ministero della Difesa polacco ha annunciato l'intenzione di acquistare diversi elicotteri militari AW149, costruiti dall'azienda italiana.

Tra i minori, OVS recupera il 2,74% dopo l'annuncio di vendite nette in crescita del 30,6% a 299,9 milioni nel trimestre ad aprile e di un Ebitda rettificato di 20,1 mln.

