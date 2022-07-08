Performance in rialzo per l'azionario italiano: FTSE MIB +0,41%, FTSE Italia All share +0,52%, FTSE Italia Mid Cap +1,23% e FTSE Italia Star +0,61 per cento.
(GD - www.ftaonline.com)
Performance in rialzo per l'azionario italiano: FTSE MIB +0,41%, FTSE Italia All share +0,52%, FTSE Italia Mid Cap +1,23% e FTSE Italia Star +0,61 per cento.
Performance in rialzo per l'azionario italiano: FTSE MIB +0,41%, FTSE Italia All share +0,52%, FTSE Italia Mid Cap +1,23% e FTSE Italia Star +0,61 per cento.
(GD - www.ftaonline.com)