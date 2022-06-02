Performance in rialzo per l'azionario italiano nel primo pomeriggio: FTSE MIB +0,42%, FTSE Italia All share +0,43%, FTSE Italia Mid Cap +0,49% e FTSE Italia Star +0,41 per cento.
(GD - www.ftaonline.com)
Performance in rialzo per l'azionario italiano nel primo pomeriggio: FTSE MIB +0,42%, FTSE Italia All share +0,43%, FTSE Italia Mid Cap +0,49% e FTSE Italia Star +0,41 per cento.
Performance in rialzo per l'azionario italiano nel primo pomeriggio: FTSE MIB +0,42%, FTSE Italia All share +0,43%, FTSE Italia Mid Cap +0,49% e FTSE Italia Star +0,41 per cento.
(GD - www.ftaonline.com)