Avvio di ottava positivo per l'azionario italiano ed europeo. Recuperano terreno durante i primi scambi i maggiori indici azionari italiani: *Ftse MIB *+0,96%, Ftse Italia All Share +0,93 per cento. Bene anche i maggiori listini europei con un *Dax *in rialzo dello 0,81% e il Cac40 (+1,03%). Positive le performance dei mercati asiatici e in Cina si registrano importanti riaperture dopo gli ultimi lockdown.

Ancora all'attenzione il sovereign UE con il rendimento del *BTP *decennale italiano ancora in crescita di 7 punti base al 3,46% e quello del Bund tedesco in aumento di un punto base all'1,30 per cento. Lo *spread *si pone a 216 punti base. Da ricordare che giovedì prossimo è in calendario la riunione di politica monetaria della BCE che fornirà indicazioni importanti ai mercati, ma non dovrebbe ancora intervenire sui tassi.

A Milano durante i primi scambi si mette in luce ancora *STM *con un recupero dell'1,74 per cento.

Subito dopo nella classifica dei rialzi di pone *Stellantis *(+1,70%), la sua controllata statunitense ha comunicato il 3 giugno di avere approvato un accordo con il Dipartimento di Giustizia USA sull'investigazione penale coinvolgente circa 101.482 veicoli degli anni tra il 2014 e il 2016 equipaggiati con i motori di seconda generazione EcoDiesel V-6 engines. L'accordo include un'ammissione di colpevolezza e una sanzione da 96,1 milioni di dollari oltre a un forfait di 203,6 milioni in proventi derivanti dalla condotta. Le questioni con i consumatori attinenti il caso delle emissioni in discussione da anni sono state già risolte e la società pone dunque termine al caso.

L'avvio di ottava si mostra generoso anche con il settore del credito: il *Ftse Italia Banche *segna un rialzo dell'1,52%

Acquisti in particolare su *Unicredit *(+1,79%) che, secondo due fonti citate da Reuters, avrebbe allargato la ricerca dei potenziali compratori degli asset russi a investitori esteri.

Bene nel settore anche *Intesa *(+1,27%) e *Banco BPM *(+0,98%). *Bper *segna un timido +0,24% dopo il closing dell'acquisizione del 79% di *Carige *(+0,13%) per 1 euro da FITD, che comunque ricapitalizzerà la banca ligure con 530 milioni. A valle dell'operazione scatterà un'opa da 80 centesimi a titolo.

In calo invece *TIM *(-0,17%): l'ad Pietro Labriola ha affermato che entro 12-18 mesi potrebbe essere completato il progetto della rete unica e ha sottolineato l'intenzione di valorizzare al massimo gli asset aziendali nell'interesse di tutti gli azionisti. Il ministro dell'Innovazione tecnologica Vittorio Colao ha sottolineato che l'eventuale maggioranza dello Stato, tramite Cdp, sarebbe una garanzia.

Di nuovo in calo le quotazioni del petrolio greggio, con il Brent che perde lo 0,9% a 119,9 dollari al barile e il WTI in calo di 0,53 punti percentuali a 119,2 dollari. *Eni *guadagna comunque l'1,33% e *Tenaris *l'1,72% mentre in controtendenza *Saipem *cede un altro 0,04 per cento.

Nel settore del gas sopra il riferimento *Snam *(+0,34%), la partecipata dei catodi per l'idrogeno verde De Nora ha annunciato la quotazione su Euronext Milan.

(GD - www.ftaonline.com)