OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO ADESIONI del 02/05/2022

OPA su azioni ordinarie Falck Renewables (11/04/2022 –10/05/2022)(1)

|Strumento finanziario oggetto di offerta|Strumenti finanziari apportati nella giornata|Strumenti finanziari apportati complessivamente|% su strumento oggetto di offerta|

|Azioni ordinarie|115.970|8.124.620|8,474%|

(1)Si ricorda che le azioni ordinarie Falck Renewables acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 maggio 2022 non potranno essere apportate in adesione all'offerta (si veda par. F.1, pag. 87 del Documento di Offerta).

OBBLIGO DI ACQUISTO di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 di azioni ordinarie Tas (11/04/2022 –03/05/2022)(2)

|Strumento finanziario oggetto delle Richieste di Vendita|Strumenti finanziari oggetto delle Richieste di Vendita presentate nella giornata|Strumenti finanziari complessivamenteoggetto delle Richieste di Vendita|% su strumento oggetto delle Richieste di Vendita (3)|% sulle eventuali massime n. 4.942.641 azioni oggetto delle Richieste di Vendita (4) |

|Azioni ordinarie|4.525|239.678|4,85902%|4,84919%|

(2) Si ricorda che le azioni ordinarie Tas acquistate sul mercato nei giorni 2 e 3 maggio 2022 non potranno essere oggetto delle Richieste di Vendita (si veda l'avviso n. 13287 di Borsa Italiana del 07/04/2022 sui Risultati Definitivi).

(3) Si ricorda che le azioni ordinarie oggetto delle Richieste di Vendita sono n. 4.932.641. Please note that the ordinary shares part of the sell-outare nr. 4.932.641.

(4) Il numero massimo di azioni oggettodelle Richieste di Vendita è pari a n. 4.942.641 in caso di integrale esercizio delle stock option. The maximum number of shares part of the sell-outis 4.942.641in case of integral exercise of stock option.

OBBLIGO DI ACQUISTO di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 di azioni ordinarie La Doria (29/04/2022–19/05/2022)(5)

|Strumento finanziario oggetto delle Richieste di Vendita|Strumenti finanziari oggetto delle Richieste di Vendita presentate nella giornata|Strumenti finanziari complessivamenteoggetto delle Richieste di Vendita |% su strumenti oggetto delle Richieste di Vendita|

|Azioni ordinarie|140|2.541|0,139%|

(5) Si ricorda che le azioni ordinarie La Doria acquistate sul mercato nei giorni 18 e 19 maggio 2022 non potranno essere oggetto delle Richieste di Vendita (si veda l'avviso n. 15990 del 27/04/2022 sui Risultati Definitivi).

(GD - www.ftaonline.com)