Borsa Italiana comunica i prezzi rettificati e i K di rettifica efficaci dal 02/05/2022. Codice: PRO

Descrizione: BANCA PROFILO

Prezzo di Riferimento: 0,2135

Prezzo Last: 0,2135

Prezzo Ufficiale: 0,2111

Coefficiente K: 0,95955056

Note: Dividendo straordinario (RV - www.ftaonline.com)

