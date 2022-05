di Financial Trend Analysis

Borsa Italiana comunica i prezzi rettificati e i K di rettifica efficaci dal 30 maggio 2022.

Codice: FTC

Descrizione: FINANZA.TECH

Prezzo di Riferimento: 1,2080

Prezzo Last: 1,2090

Prezzo Ufficiale: 1,1972

Coefficiente K: 0,97500000

Note: Assegnazione gratuita di warrant

Codice: ISCC

Descrizione: ISCC FINTECH

Prezzo di Riferimento: 4,5400

Prezzo Last: 4,5425

Prezzo Ufficiale: 4,5381

Coefficiente K: 0,98857454

Note: Assegnazione gratuita di warrant

Codice: RKT

Descrizione:

ROCKET SHARING COMPANY

Prezzo di Riferimento: 0,7440

Prezzo Last: 0,7440

Prezzo Ufficiale: 0,7334

Coefficiente K: 0,95507060

Note: Assegnazione gratuita di warrant

Codice: TKO

Descrizione: TAKE OFF

Prezzo di Riferimento: 4,6500

Prezzo Last: 4,6480

Prezzo Ufficiale: 4,7216

Coefficiente K: 0,95637860

Note: Assegnazione gratuita di warrant

(RV - www.ftaonline.com)