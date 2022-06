Tornano le vendite in avvio sull'azionario italiano ed europeo dopo la decisione della FED statunitense di ieri sera di alzare i tassi d'interesse di 75 punti base portandoli all'1,75 per cento.

di Financial Trend Analysis

Tornano le vendite in avvio sull'azionario italiano ed europeo dopo la decisione della FED statunitense di ieri sera di alzare i tassi d'interesse di 75 punti base portandoli all'1,75 per cento. Nonostante i rumors e i coerenti posizionamenti del mercato su questa posizione, si è trattato formalmente di una stretta leggermente superiore a quanto anticipato dalla stessa FED nelle riunioni precedenti.

In calo del 2,10% il Ftse Mib e del 2,04% il Ftse Italia All Share.

Da notare anche che per oggi sono attese le decisioni sui tassi della Banca d'Inghilterra e la missione di Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Mario Draghi a Kiev per incontrare il premier ucraino Volodymyr Zelensky.

Ieri il segnale della BCE di un impegno alla creazione di un nuovo strumento contro la frammentazione aveva portato un po' di sollievo sui mercati azionari e obbligazionari, ma oggi riprendono i rialzi dei rendimenti del sovereign UE. Quello del *BTP *decennale italiano cresce di 14 punti base al 3,98% mentre quello del Bund tedesco è in calo di 7 punti base (1,67%), lo spread si riallarga dunque al 233 punti base. Torna a flettere anche l'euro, che cede lo 0,33% sul dollaro, ma va detto che oggi il fixed income e le valute sono appunto influenzate dalla stretta della Fed.

A Milano tornano a perdere quota le azioni del credito, con il Ftse Italia Banche che cede lo 0,81% Particolarmente vendute in queste prime battute Bper (-1,89%) e Banco BPM (-1,58%). In calo anche MPS (-0,63%): secondo Reuters, l'Italia si attenderebbe un accordo informale a livello europeo sui nuovi obiettivi di ristrutturazione della banca senese la cui ri-privatizzazione finora non è andata a buon fine e il cui capitale impone un intervento di rafforzamento.

In calo Banca Generali (-1,34%): l'istituto, secondo quanto riportato da Bloomberg, ha vinto a Londra una causa e ottenuto l'accesso a documenti riguardanti asset per 344 milioni di euro sottostanti delle cartolarizzazioni cedute ai propri clienti.

All'attenzione oggi il settore automotive, dopo la pubblicazione dei dati di Acea sulle immatricolazioni di maggio, che hanno mostrato un altro calo dell'11,2% nel mese. Stellantis perde il 2% e ha chiuso il mese con una flessione delle vendite del 14,6% a livello di gruppo. Si è appreso che Stellantis ha dovuto inoltre nuovamente bloccare l'impianto di Melfi a seguito della chip shortage.

Ferrari perde stamane il 2,83% nel giorno dell'investor day.

Di nuovo in rialzo i prezzi del greggio, con il Brent che segna un rialzo dello 0,11% a 119,11 dollari. Gazprom ha annunciato ad Eni (0,94%) una riduzione dei flussi di gas verso l'Italia, ieri il calo del flusso è stato del 15% Sempre ieri lo stesso colosso russo aveva annunciato un taglio delle forniture all'Europa via Germania del 40% Ovviamente la coincidenza con la missione europea a Kiev non può apparire casuale e la mossa si inserisce nel quadro delle reazioni di Mosca al sesto pacchetto di sanzioni UE.

(GD - www.ftaonline.com)