Accelera ulteriormente al ribasso nel pomeriggio l'azionario italiano: FTSE MIB -1,17%, FTSE Italia All share -1,07%, FTSE Italia Mid Cap -0,34% e FTSE Italia Star -0,72 per cento.
(GD - www.ftaonline.com)
Accelera ulteriormente al ribasso nel pomeriggio l'azionario italiano: FTSE MIB -1,17%, FTSE Italia All share -1,07%, FTSE Italia Mid Cap -0,34% e FTSE Italia Star -0,72 per cento.
Accelera ulteriormente al ribasso nel pomeriggio l'azionario italiano: FTSE MIB -1,17%, FTSE Italia All share -1,07%, FTSE Italia Mid Cap -0,34% e FTSE Italia Star -0,72 per cento.
(GD - www.ftaonline.com)