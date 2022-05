La Borsa di New York ha aperto la prima seduta della settimana in calo. Il Dow Jones cede lo 0,1%, l'S&P 500 lo 0,2% ed il Nasdaq Composite lo 0,4%.

Mentre restano i timori per una possibile recessione innescata dalla stretta monetaria della Federal Reserve (Fed), il principale fattore ribassista sono i dati macroeconomici in arrivo dalla Cina. In aprile la produzione industriale è scesa a sorpresa del 2,9% annuo, contro la precedente crescita del 5,0% e il rialzo dello 0,4% del consensus di Reuters. Le vendite al dettaglio sono invece crollate dell'11,1% annuo, dopo il declino del 3,5% di marzo e contro la flessione del 6,1% stimata dagli economisti.

Tra i titoli in evidenza Spirit Airlines +18%. JetBlue ha messo sul piatto 30 dollari per azione in contanti per l'acquisto della compagnia aerea rivale.

McDonald's Corporation -1%. Il colosso dei fast-food ha avviato la vendita di tutti i ristoranti presenti in Russia. L'operazione avrà un impatto negativo sui conti di 1,2-1,4 miliardi di dollari.

Carvana +15%. Il rivenditore di auto usate prevede un Ebitda core "significativo" nel 2023.

Rivian Automotive -3%. Ford Motor ha ceduto altre 7 milioni di azioni del produttore di pick up elettrici.

Netflix +1%. Wedbush ha alzato il rating sul titolo del colosso dello streaming a "outperform" da "neutral".

Sul fronte macroeconomico l'Empire State Manufacturing Index, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of New York, è sceso a maggio a -11,6 punti dai 24,6 punti di aprile (-11,8 punti in marzo), contro i 17,0 punti stimati dagli economisti. L'indice misura l'attività economica nella regione di New York attraverso un sondaggio condotto tra circa 200 aziende manifatturiere.

(RV - www.ftaonline.com)