La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in leggero calo. Il Dow Jones ha perso lo 0,16%, l'S&P 500 lo 0,02% ed il Nasdaq Composite lo 0,36%.

In attesa dell'avvio della tornata di trimestrali per la Corporate America, sui mercati prevalgono ancora i timori legati al Covid-19 dopo che Pechino ha ammesso la bassa efficacia del suo vaccino.Secondo Jerome Powell, l'economia Usa è a un "punto di svolta".

Il chairman della Federal Reserve (Fed), intervistato nella trasmissione della Cbs 60 Minutes, ha spiegato di attendersi che ripresa e assunzioni di lavoratori accelerino nei prossimi mesi a fronte della permanenza di rischi, tra cui ovviamente possibili nuove ondate della pandemia di coronavirus.

Tra i titoli in evidenza Luminex Corporation +12,38%. DiaSorin ha annunciato l'acquisto del gruppo dei prodotti per esami biologici per circa 1,8 miliardi di dollari in contanti. Il prezzo per azione è pari a 37 dollari.

Tesla +3,69%. Canaccord Genuity ha alzato il rating sul titolo del produttore di auto elettriche a "buy" da "neutral".

Nuance Communications +15,95%. Microsoft ha annunciato l'acquisto dell'azienda del Massachusetts (specializzata in intelligenza artificiale e riconoscimento vocale) per 56 dollari per azione. Il valore dell'operazione, debito incluso, è pari a 19,7 miliardi di dollari.

Alibaba +9,35%. L'Antitrust cinese ha inflitto una multa da 2,8 miliardi di dollari al colosso e-commerce per abuso di posizione dominante.

Gamestop -10,94%. Ascendiant Capital Markets ha peggiorato il giudizio sul titolo del rivenditore di videogame a "sell" da "hold".

(RV - www.ftaonline.com)