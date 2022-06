La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in deciso calo. Il Dow Jones ha perso il 2,79%, l'S&P 500 il 3,88% ed il Nasdaq Composite il 4,68%. L'indice delle 500 aziende a maggiore capitalizzazione ha perso oltre il 20% dai massimi dello scorso gennaio entrando ufficialmente in "bear market".

Il dato sulla crescita dell'inflazione di maggio, che ha messo in mostra un rialzo dell'8,6%, contro l'8,3% atteso, potrebbe costringere la Federal Reserve ad alzare i tassi di interesse nella prossima riunione del FOMC che si concluderà mercoledì di 75 punti base e non di 50 punti come nell'occasione precedente. Secondo Rabobank l'aumento dei tassi potrebbe essere addirittura di 100 punti base. Al momento i future sui Fed Fund lasciano pensare ad un aumento da qui a settembre di 175 punti, che implica due rialzi da 50 e uno da 75 punti base. I rendimenti del Treasury a 10 anni sono saliti al 3,3732%, quelli a 5 anni al 3,4873%. La curva dei rendimenti è quindi invertita e anticipa una recessione. Secondo un sondaggio del Financial Times quasi il 70% degli economisti intervistati in un sondaggio si aspetta che gli Usa entrino in recessione l'anno prossimo.

Le vendite hanno colpito tutti i settori.

Tra i titoli in evidenza Tesla -7,10%. Il produttore di auto elettriche ha annunciato uno split azionario con rapporto 3-1 che sarà sottoposto all'assemblea degli azionisti il prossimo 4 agosto. Tesla ha anche comunicato che il numero uno di Oracle Larry Ellison non intende ricandidarsi per un posto nel board.

Prologis -7,58%. Il gruppo immobiliare specializzato in logistica ha annunciato una offerta per l'acquisto di Duke Realty in una operazione tutta in azioni dal valore di circa 26 miliardi di dollari. Gli azionisti Duke Realty riceveranno 0,475 azioni Prologis per ogni azione in possesso.

In caduta i titoli legati alle criptovalute. Il Bitcoin è scivolato al di sotto della soglia dei 24 mila dollari.

