La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in deciso ribasso penalizzata dall'aumento dei rendimenti obbligazionari. Il Dow Jones ha perso l'1,99%, l'S&P 500 il 3,20% ed il Nasdaq Composite il 4,29%.

Inflazione, politica monetaria della Fed e crescita economica sono i fattori che spaventano gli investitori.

Guidano i ribassi tecnologici (più sensibili all'aumento dei tassi) ed energetici (in scia al crollo del petrolio).

Tra i titoli in evidenza Rivian Automotive -20,88%. Secondo fonti citate dalla Cnbc, Ford Motor si prepara a vendere 8 milioni di azioni del nel produttore di truck elettrici, dopo che domenica è scaduto il periodo di lock-up. Il colosso di Dearborn ha chiuso il primo trimestre con un rosso monstre di 3,1 miliardi di dollari, in larga parte a causa della minusvalenza maturata sulla partecipazione nel capitale della start-up californiana, quotata al Nasdaq dallo scorso autunno. Ford, che complessivamente detiene 102 milioni di azioni Rivian, realizzerà la vendita attraverso Goldman Sachs. Secondo la Cnbc anche Jp Morgan Chase & Co. starebbe piazzando sul mercato un pacchetto di 13-15 milioni di titoli per un venditore di cui non è nota l'identità (il primo azionista di Rivian è Amazon.com, che ha segnato nel primo trimestre perdite nette per 3,84 miliardi).

Tyson Foods +2,14%. Il gruppo alimentare ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre del suo esercizio segnati da profitti netti in crescita da 476 milioni, pari a 1,30 dollari per azione, a 829 milioni, e 2,28 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 2,29 dollari, ampiamente sopra agli 1,89 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi il colosso della carne dell'Arkansas ha registrato un progresso delle vendite da 11,30 a 13,12 miliardi di dollari, anche in questo caso sopra ai 12,84 miliardi stimati dagli analisti.

Sul fronte macroeconomico le scorte all'ingrosso, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, a marzo sono salite del 2,3% mensile, contro il 2,8% di febbraio (1,2% l'incremento di gennaio), in linea con la lettura preliminare diffusa a fine aprile.

