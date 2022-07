La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in ordine sparso in vista delle decisioni della Fed in programma mercoledì (gli esperti prevedono un aumento del costo del denaro di 75 punti base). Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,28%, l'S&P 500 lo 0,13% mentre il Nasdaq Composite ha perso lo 0,43%.

Tra i titoli in evidenza Infrastructure and Energy Alternatives +31,83%. MasTec ha annunciato l'acquisto del gruppo delle infrastrutture in una operazione in parte in contanti ed in parte in azioni dal valore di circa 1,1 miliardi di dollari. L'offerta prevede 10,50 dollari cash e 0,0483 azioni MasTec per ogni azione IEA per un totale di 14 dollari per azione.

Newmont Corporation -13,12%. Il gruppo minerario ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione adjusted inferiore alle attese (0,46 dollari contro i 63 centesimi del consensus). La società ha inoltre aumentato la stima sui costi annuali.

Blackstone -0,5%. Kbw ha tagliato il rating sul titolo del colosso degli investimenti a "market perform" da "outperform".

MP Materials +9,35%. Il titolo del gruppo delle terre rare è stato inserito nell'S&P MidCap 400.

World Wrestling Entertainment +8,52%. La società di intrattenimento prevede ricavi a circa 328 milioni di dollari nel secondo trimestre contro i 311,9 milioni del consensus. WWE ha nominato Stephanie McMahon e Nick Khan co-chief executive officers.

Akamai Technologies -1,53%. Citigroup ha tagliato il rating sul titolo del provider leader di servizi CDN (rete per la distribuzione dei contenuti) per la delivery di contenuti multimediali a "neutral" da "buy".

(RV - www.ftaonline.com)