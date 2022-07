La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in ribasso nonostante un avvio incoraggiante. Il Dow Jones ha perso lo 0,69%, l'S&P 500 lo 0,84% ed il Nasdaq Composite lo 0,81%.

Wall Street frenata dai timori sullo stato di salute dell'economia e dalle incertezze legate alla politica monetaria della Fed.

Tra i titoli in evidenza Goldman Sachs +2,54%. La banca d'affari ha fatto meglio delle attese nel secondo trimestre grazie soprattutto al trading nel fixed income, che ha generato 700 milioni di dollari di ricavi più del previsto. I profitti netti sono crollati da 5,35 miliardi, pari a 15,02 dollari per azione, a 2,77 miliardi, e 7,73 dollari, ampiamente sopra però ai 6,58 dollari del consensus di Refinitiv. I ricavi complessivi sono calati da 15,39 a 11,86 miliardi, contro i 10,78 miliardi del consensus di FactSet.

Boeing +0,01%. Il colosso dell'aerospaziale ha annunciato una commessa con la connazionale Delta Air Lines per 100 aerei 737-10 (con l'opzione per altri 30). Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'ordine che a prezzi di listino vale comunque 13,5 miliardi di dollari.

Starbucks +0,77%. Secondo quanto riportato nel weekend dal quotidiano londinese The Times, il gigante del caffè starebbe studiando la vendita del business in Gran Bretagna, a causa della sempre più agguerrita concorrenza di catene rivali come Pret A Manger, Tim Hortons e Costa. Starbucks ha oltre 1.000 coffe shop in Gran Bretagna, che danno lavoro a circa 4.000 persone. Secondo il Times non sarebbe ancora stato avviato un "processo di vendita formale" ma Starbucks continua a "valutare le opzioni strategiche" per le sue operazioni internazionali di proprietà.



Apple -2,06%. Secondo Bloomberg, il gruppo di Cupertino potrebbe rallentare il ritmo di assunzioni e investimenti il prossimo anno.

Sul fronte macroeconomico l'Housing Market Index (indice del mercato immobiliare), secondo quanto comunicato dalla National Association of Home Builders (Nahb), ha registrato a luglio un calo a 55 punti dai 67 punti di giugno. Gli economisti avevano previsto un leggero calo a 66 punti.

(RV - www.ftaonline.com)