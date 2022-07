La Borsa di New York ha aperto la prima seduta della settimana in rialzo sostenuta dalla brillante trimestrale di Goldman Sachs, dal comparto energetico e da Boeing. Il Dow Jones guadagna l'1%, l'S&P 500 lo 0,8% ed il Nasdaq Composite l'1%.

Il petrolio (Wti) sale del 4,75% a 99,06 dollari al barile.

Tra i titoli in evidenza Goldman Sachs +4%. La banca d'affari ha fatto meglio delle attese nel secondo trimestre grazie soprattutto al trading nel fixed income, che ha generato 700 milioni di dollari di ricavi più del previsto. I profitti netti sono crollati da 5,35 miliardi, pari a 15,02 dollari per azione, a 2,77 miliardi, e 7,73 dollari, ampiamente sopra però ai 6,58 dollari del consensus di Refinitiv. I ricavi complessivi sono calati da 15,39 a 11,86 miliardi, contro i 10,78 miliardi del consensus di FactSet.

Boeing +2,5%. Il colosso dell'aerospaziale ha annunciato una commessa con la connazionale Delta Air Lines per 100 aerei 737-10 (con l'opzione per altri 30). Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'ordine che a prezzi di listino vale comunque 13,5 miliardi di dollari.

Starbucks +1,5%. Secondo quanto riportato nel weekend dal quotidiano londinese The Times, il gigante del caffè starebbe studiando la vendita del business in Gran Bretagna, a causa della sempre più agguerrita concorrenza di catene rivali come Pret A Manger, Tim Hortons e Costa. Starbucks ha oltre 1.000 coffe shop in Gran Bretagna, che danno lavoro a circa 4.000 persone. Secondo il Times non sarebbe ancora stato avviato un "processo di vendita formale" ma Starbucks continua a "valutare le opzioni strategiche" per le sue operazioni internazionali di proprietà.



Sul fronte macroeconomico l'Housing Market Index (indice del mercato immobiliare), secondo quanto comunicato dalla National Association of Home Builders (Nahb), ha registrato a luglio un calo a 55 punti dai 67 punti di giugno. Gli economisti avevano previsto un leggero calo a 66 punti.

(RV - www.ftaonline.com)