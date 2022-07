La Borsa di New York ha chiuso l'ultima seduta della settimana in ribasso penalizzata da tecnoligici e social media industry. Il Dow Jones ha perso lo 0,43%, l'S&P 500 lo 0,93% ed il Nasdaq Composite l'1,87.

Tra i titoli in evidenza Snap -39,14%. L'azienda creatrice della piattaforma di messaggistica Snapchat ha comunicato per il secondo trimestre perdite nette in crescita da 151,7 milioni di dollari, pari a 10 centesimi per azione, a 422,1 milioni, e 26 centesimi. Le vendite sono salite del 13% annuo a 1,11 miliardi, sotto agli 1,14 miliardi del consensus di FactSet. A deprimere i corsi del titolo è stato però soprattutto il fatto che il management non abbia fornito una guidance sul terzo trimestre citando "incertezze relative all'ambiente operativo".

Forti vendite sui titoli del settore (Meta -7,59%, Pinterest -13,47%).

American Express +2,03%. Il colosso delle carte di credito ha alzato la stima sulla crescita dei ricavi annuali al 23-25% dal 18-20% della precedente guidance.

Sul fronte macroeconomico l'Indice S&P Global PMI manifatturiero preliminare nel mese di luglio registra un calo a 52,3 punti da 52,7 punti di giugno. Gli economisti avevano previsto un calo a 52,0 punti.

L'Indice S&P Global PMI servizi preliminare nel mese di luglio registra un calo a 47,0 punti da 52,7 punti di giugno. Gli economisti avevano previsto un lieve calo a 52,6 punti.

Nell'arco della settimana il Dow Jones ha guadagnato l'1,95%, l'S&P 500 il 2,55% ed il Nasdaq Composite il 3,33%.

