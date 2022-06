La Borsa di New York ha chiuso la seduta in deciso ribasso all'indomani della decisione della Fed di alzare i tassi dello 0,75%. Il Dow Jones ha perso il 2,42% a 29.927,07 punti, l'S&P 500 il 3,25% ed il Nasdaq Composite il 4,08%. Mercoledì Wall Street aveva interrotto una striscia negativa lunga cinque sedute.Azionario Usa penalizzato dai timori su una possibile recessione.

Forti vendite sui grandi nomi dell'high tech (Apple -3,97%, Microsoft -2,7% e Nvidia -5,6%).

Tra i titoli in evidenza Cigna Corporation +0,63%. La compagnia assicurativa sanitaria ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie per complessivi 3,5 miliardi di dollari. Il buyback accelerato rientra nel più ampio programma in corso cui allo scorso 14 giugno mancavano ancora 8,8 miliardi per essere completato e punta a soddisfare l'obiettivo di raggiungere almeno i 7 miliardi nel corso del 2022.

Tra le blue chip da segnalare in rialzo di Walmart (+1,06%) e Procter & Gamble (+0,57%).

Sul fronte macroeconomico le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), sono calate nella settimana chiusa l'11 giugno a 229.000 unità dalle 232.000 precedenti, contro le 215.000 del consensus.

Le licenze edilizie, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, hanno registrato a maggio un declino del 7,0% mensile, contro il calo del 3,0% della lettura finale di aprile (1,2% il rialzo di marzo), attestandosi a 1,69 milioni di unità, contro gli 1,82 milioni precedenti (1,88 milioni in marzo) e gli 1,78 milioni del consensus.

Il Philadelphia Fed Manufacturing Index, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Philadelphia, è sceso a giugno a -3,3 punti dai 2,6 punti in positivo di maggio (17,6 punti di aprile), contro 5,5 punti del consensus. L'indice misura l'attività economica nella regione Usa di Philadelphia attraverso un sondaggio condotto tra circa 250 aziende manifatturiere.

I nuovi cantieri residenziali, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, sono crollati a maggio del 14,4% sequenziale, contro il rialzo del 5,5% della lettura finale di aprile (2,8% il declino di marzo), attestandosi a 1,55 milioni di unità, contro gli 1,81 milioni precedenti (1,73 milioni in marzo) e gli 1,70 milioni del consensus.

(RV - www.ftaonline.com)