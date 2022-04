La Borsa di New York ha chiuso la seduta in ordine sparso. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,71% mentre il Nasdaq Composite ha perso l'1,22%. Sulla parità l'S&P 500 (-0,06%).

Tra i titoli in evidenza Netflix -35,12%. L'internet tv ha comunicato risultati relativi al primo trimestre che non solo confermano il rallentamento della crescita ma addirittura registrano il primo calo degli abbonati dall'ottobre 2011. Nei tre mesi il pioniere dello streaming ha perso 200.000 utenti e prevede di perderne altri 2 milioni nel secondo trimestre. La guerra voluta da Vladimir Putin e le relative sanzioni imposte dall'Occidente hanno fatto sì che anche Netflix interrompesse le attività in Russia: il che ha comportato una perdita di 700.000 abbonati, al netto della quale il risultato sarebbe stato in positivo per 500.000 utenti, comunque ben al di sotto dei 2,5 milioni in più che Netflix stessa aveva previsto. Nel trimestre i ricavi sono saliti del 9,8% annuo a 7,87 miliardi di dollari, contro i 7,94 miliardi del consensus di FactSet. I profitti si sono attestati a 3,53 dollari per azione, in calo rispetto ai 3,75 dollari di un anno prima ma sopra ai 2,95 dollari stimati dagli analisti.

Procter & Gamble +2,67%. Il gruppo dei beni di consumo ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione in crescita a 1,33 dollari (da 1,29 dollari dello stesso periodo di un anno prima) su ricavi per 19,38 miliardi (da 18,11 miliardi). Su base organica le vendite sono aumentate del 10%. Gli analisti (consensus FactSet) avevano previsto un Eps a 1,29 dollari su ricavi per 18,71 miliardi. P&G ha alzato la stima di crescita dei ricavi al 4-5% dal 3-4% della precedente guidance.

International Business Machines +7,10%. Il colosso informatico ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in declino da 955 milioni, pari a 1,06 dollari per azione, a 733 milioni, e 81 centesimi. Al netto delle attività dismesse, sostanzialmente lo spin-off di Kyndril (l'ex divisione managed infrastructure, ovvero servizi per la gestione delle infrastrutture), l'utile è salito però da 45 a 73 centesimi per azione, a fronte di un eps rettificato di 1,40 dollari, contro gli 1,39 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi i ricavi sono cresciuti da 13,19 a 14,20 miliardi di dollari, contro i 13,78 miliardi stimati dagli analisti.

Baker Hughes -3,84%. Il gruppo dei servizi per l'industria petrolifera ha annunciato una trimestrale inferiore alle attese. L'utile per azione adjusted si è attestato a 0,15 dollari (consensus Refinitiv 0,20 dollari) su ricavi per 4,835 miliardi (consensus Refinitiv 5,02 miliardi).

ManpowerGroup +0,90%. Il gruppo del recruiting ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in crescita da 62,0 milioni, pari a 1,11 dollari per azione, a 91,6 milioni, e 1,68 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,88 dollari, ampiamente sopra agli 1,59 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono saliti del 4,4% annuo a 5,14 miliardi di dollari, contro i 5,08 miliardi stimati dagli analisti. Per l'attuale trimestre Manpower si attende un eps rettificato di 2,31-2,39 dollari, contro i 2,13 dollari del consensus di FactSet.

Sul fronte macroeconomico la National Association of Realtors ha reso noto che a marzo le vendite di abitazioni esistenti sono diminuite del 2,7% a 5,77 milioni di unità. Il dato è risultato inferiore al consensus fissato a 5,78 milioni di unità. A febbraio le vendite di case erano crollate dell'8,6% a 5,93 milioni di unità.

