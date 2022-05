La Borsa di New York ha aperto la seduta in ribasso in scia all'andamento debole dei mercati azionari europei. Il Dow Jones cede l'1%, l'S&P 500 l'1,2% ed il Nasdaq Composite l'1,5%.

Tra i titoli in evidenza Target -22%. Il gruppo della grande distribuzione ha dimezzato l'utile netto nel primo trimestre. L'Eps adjusted si è attestato a 2,19 dollari, ampiamente al di sotto delle attese degli analisti (3,92 dollari).

Analog Devices +0,3%. Il produttore di semiconduttori ha annunciato una trimestrale superiore alle attese ed ha fornito un outlook per il trimestre in corso convincente.

Zoom Video Communications -1,5%. Ubs ha ridotto il target price sul titolo della piattaforma per videoconferenze a 100 dollari da 130 dollari.

Sul fronte macroeconomico le licenze edilizie, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, hanno registrato nel mese di aprile un declino del 3,2% mensile, contro il rialzo dell'1,2% della lettura finale di marzo (1,6% la flessione di febbraio), attestandosi a 1,82 milioni di unità, contro gli 1,88 milioni precedenti (1,86 milioni in febbraio) e in linea con il consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

I nuovi cantieri residenziali sono calati dello 0,2% sequenziale, contro la flessione del 2,8% della lettura finale di marzo (6,5% il rimbalzo di febbraio), attestandosi a 1,72 milioni di unità, contro gli 1,73 milioni dei precedenti due mesi (1,66 milioni in gennaio) e gli 1,75 milioni del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

