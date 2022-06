Avvio di settimana (ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività) in netto rialzo per la Borsa di New York spinto dal comparto tecnologico. Il Dow Jones guadagna l'1,5%, l'S&P 500 il 2% ed il Nasdaq Composite il 2,4%.

Tra i titoli in evidenza Spirit Airlines +7%. JetBlue ha migliorato l'offerta per l'acquisto della compagnia aerea a 33,50 dollari per azione.

Kellogg Company +3%. Il colosso alimentare del Michigan ha annunciato l'approvazione da parte del board della separazione in tre distinte società quotate. La principale sarà Global Snacking, con ricavi superiori agli 11 miliardi di dollari, che comprenderà a livello internazionale i business di snack, cereali e noodle (pasta), insieme ai prodotti surgelati per la colazione in Nordamerica. North America Cereal raggrupperà invece le sole attività nei cereali in Usa, Canada e Caraibi. E infine Plant, con prodotti vegani e vegetariani e sostituti della carne. Per quest'ultima verranno valutate tutte le opzioni strategiche disponibili, compresa una vendita.

Sul fronte macroeconomico lo U.S. Chicago Fed National Activity, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Chicago, ha segnato a maggio una flessione a 0,01 punti dagli 0,40 punti della lettura finale di aprile (0,36 punti in marzo), confermandosi comunque in positivo per il quinto mese consecutivo. L'indice misura l'attività economica nel settimo dei dodici distretti in cui vengono suddivisi gli Usa (comprende la gran parte di Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin e l'intero Iowa, con aree metropolitane come Chicago, Detroit e Milwaukee).

La National Association of Realtors ha reso noto che a maggio le vendite di abitazioni esistenti sono diminuite a 5,41 milioni di unità da 5,61 milioni del mese precedente. Il dato è sostanzialmente in linea al consensus fissato a 5,40 milioni di unità.

(RV - www.ftaonline.com)