La Borsa di New York ha aperto l'ultima seduta della settimana in deciso ribasso dopo il poco incoraggiante dato sull'inflazione. Il Dow Jones cede l'1,7%, l'S&P 500 l'1,8% ed il Nasdaq Composite il 2,1%.

Tra i titoli in evidenza DocuSign -21%. L'azienda di San Francisco (specializzata in tecnologie per la firma digitale e la gestione digitale delle transazioni) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da perdite nette in aumento da 8,3 milioni di dollari, pari a 4 centesimi per azione, a 27,4 milioni, e 14 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato 38 centesimi, a fronte di ricavi in progresso da 469 a 589 milioni di dollari. Il consensus di FactSet era invece per 46 centesimi e 583 milioni rispettivamente.

Netflix -5%. Goldman Sachs ha tagliato il rating sul titolo del colosso dello streaming tv a "sell" da "neutral".

Sul fronte macroeconomico il tasso d'inflazione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), ha registrato a maggio una crescita all'8,6% annuo dall'8,3% di aprile (8,5% in marzo), contro l'8,2% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è salito dell'1,0% contro lo 0,3% precedente (1,2% in marzo) e lo 0,7% stimato dagli economisti. L'inflazione core, al netto di energia e alimentare, è invece scesa al 6,0% annuo dal 6,2% di aprile (6,5% in marzo), contro il 5,9% del consensus. Su base sequenziale la lettura è invariata sullo 0,6% precedente (0,3% in marzo), contro lo 0,5% atteso.

L'indice della fiducia dei consumatori Usa (dato preliminare), secondo quanto comunicato dalla University of Michigan, a giugno è calata a 50,2 punti dai 58,4 punti di maggio. Gli analisti avevano previsto un calo a 58,0 punti.

(RV - www.ftaonline.com)