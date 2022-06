La Borsa di New York ha aperto la seduta in ribasso penalizzata dai timori su inflazione e tassi. Il Dow Jones cede lo 0,7%, l'S&P 500 lo 0,5% ed il Nasdaq Composite lo 0,1%.

Tra i titoli in evidenza Western Digital +1%. Il produttore di supporti di archiviazione ha raggiunto un accordo con Elliott Management, che chiedeva una separazione delle attività. Il colosso californiano ha dichiarato che valuterà le opzioni strategiche a sua disposizione compreso lo split dei business delle memorie flash da quello degli hard disk tradizionali. In maggio l'investitore attivista aveva reso noto di avere ammassato una partecipazione del 6% in Western Digital.

Novavax +3%. Il vaccino anti Covid sviluppato dal gruppo biotech ha ottenuto l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA).

Roku +7%. Secondo Business Insider, il produttore di box TV smart sarebbe finito nel mirino di Netflix.

Sul fronte macroeconomico le scorte all'ingrosso (dato che misura la variazione del valore totale dei beni detenuti in inventario), secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, sono salite nel mese di aprile del 2,2% mensile, contro +2,1% della lettura preliminare ed il +2,3% della lettura finale di marzo.

L'EIA, il dipartimento dell'energia, ha reso noto che nella settimana terminata il 3 giugno le scorte di petrolio sono aumentate di 2,025 milioni di barili (nella settimana precedente erano diminuite di 5,068 milioni di barili). Gli analisti avevano previsto una diminuzione di 1,917 milioni di barili.

(RV - www.ftaonline.com)