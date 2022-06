La Borsa di New York ha aperto la seduta in ribasso nel giorno del meeting della Bce dal quale emersa la volontà dell'istituto di aumentare i tassi di 25 punti base nella riunione di luglio. Previsto un ulteriore incremento (dello 0,25% o superiore) nella riunione di settembre. Il Dow Jones cede lo 0,3%, l'S&P 500 lo 0,4% ed il Nasdaq Composite lo 0,5%.

Wall Street sempre penalizzata dai timori sull'inflazione e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari (quello sui Treasury a 10 anni è superiore al 3%).

Tra i titoli in evidenza Signet Jewelers +6%. Il rivenditore di gioielli ha chiuso il primo trimestre con risultati superiori alle attese. L'utile per azione adjusted si è attestato a 2,86 dollari (consensus 2,38 dollari) su ricavi per 1,84 miliardi (consensus 1,80 miliardi).

Tesla +1,5%. Ubs ha alzato il rating sul titolo del produttore di auto elettriche a "buy" da "neutral".

Twitter -0,2%. Secondo il Washington Post, il social media sarebbe pronto a offrire a Elon Musk i dati sugli account fake. Lunedì il numero uno di Tesla aveva minacciato di annullare l'Opa da 44 miliardi di dollari su Twitter senza maggiore trasparenza sulla percentuale di utenti finti, automatizzati o di spam.

Sul fronte macroeconomico le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), sono salite nella settimana chiusa il 4 giugno a 229.000 unità dalle 202.000 precedenti e sopra alle 195.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

(RV - www.ftaonline.com)