La Borsa di New York ha aperto la prima seduta della settimana e del mese di maggio senza grandi variazioni, con gli investitori attenti all'inflazione, alla tenuta della crescita economica globale, al conflitto in Ucraina ed alla politica monetaria della Fed. L'S&P 500 cede lo 0,05% ed il Nasdaq Composite lo 0,15%. Piatto il Dow Jones.

Tra i titoli in evidenza Activision Blizzard +3%. Berkshire Hathaway ha aumentato la partecipazione nel produttore di videogame al 9,5%

Amazon -2%. Wedbush ha rimosso il titolo del colosso dell'e-commerce dalla "best ideas list".

Moody's Corporation -7%. La società di ricerche e analisi ha peggiorato da 12,40-12,90 a 10,75-11,25 dollari la guidance 2022 sull'utile rettificato. Moody's ha comunicato per il primo trimestre profitti netti ridottisi di quasi un terzo, a fronte di un declino dei ricavi del 20% annuo proprio per la divisione Investors Service (quella che comprende i rating), a fronte di una crescita della spesa del 16% rispetto al primo trimestre 2021. L'eps rettificato è crollato del 29% annuo a 2,89 dollari, contro i 2,90 dollari del consensus di FactSet.

Sul fronte macroeconomico l'indice Markit Pmi manifatturiero, elaborato da S&P Global, è cresciuto ad aprile a 59,2 punti dai 58,8 punti di marzo (57,3 punti in febbraio), contro i 59,7 punti della lettura preliminare.

L'indice manifatturiero Ism, secondo quanto comunicato dall'Institute for Supply Management (Ism, confederazione delle aziende attive nel procurement), nel mese di aprile è calato a 55,4 punti dai 57,1 punti precedenti (58,6 punti in febbraio), contro i 57,6 punti del consensus.

Le spese in costruzioni, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, sono cresciute a marzo dello 0,1% mensile, in ulteriore rallentamento rispetto allo 0,5% precedente (1,6% in gennaio) e lo 0,7% del consensus. Su base annua le spese sono invece rimbalzate dell'11,7% contro l'11,2% di febbraio.

