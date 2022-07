La Borsa di New York ha aperto la prima seduta della settimana senza grandi variazioni in vista delle decisioni della Fed in programma mercoledì. Il Dow Jones avanza dello 0,2%, l'S&P 500 dello 0,1%. Piatto il Nasdaq Composite.

Tra i titoli in evidenza Infrastructure and Energy Alternatives +24%. MasTec ha annunciato l'acquisto del gruppo delle infrastrutture in una operazione in parte in contanti ed in parte in azioni dal valore di circa 1,1 miliardi di dollari. L'offerta prevede 10,50 dollari cash e 0,0483 azioni MasTec per ogni azione IEA per un totale di 14 dollari per azione.

Newmont Corporation -7%. Il gruppo minerario ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione adjusted inferiore alle attese (0,46 dollari contro i 63 centesimi del consensus). La società ha inoltre aumentato la stima sui costi annuali.

Blackstone -0,5%. Kbw ha tagliato il rating sul titolo del colosso degli investimenti a "market perform" da "outperform".

(RV - www.ftaonline.com)