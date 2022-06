La Borsa di New York ha aperto la prima seduta della settimana in rialzo spinta dal ritrovato ottimismo da parte degli investitori. Il Dow Jones guadagna lo 0,6%, l'S&P 500 lo 0,9% ed il Nasdaq Composite l'1,4%.

Tra i titoli in evidenza Didi Global +50%. Secondo il Wall Street Journal, le autorità di regolamentazione cinesi starebbero per chiudere le indagini sulla rivale di Uber. Le applicazioni potrebbero tornare sugli app store nazionali già questa settimana.

Anaplan -4%. La società di investimento Thoma Bravo ha ridotto l'offerta per l'acquisto della società di software di pianificazione aziendale a 9,60 miliardi di dollari (63,75 dollari per azione contro i 66 dollari della precedente proposta).

Harley-Davidson +2%. La casa motociclistica ha riavviato la produzione dopo oltre due settimane di stop a causa delle difficoltà di reperimento di componenti.

Twitter -3%. Elon Musk ha detto che potrebbe risolvere l'accordo per l'acquisto del social media se non saranno forniti i dati su account falsi e spam.

Sostanzialmente stabili le quotazioni del petrolio (Wti a 118,64 dollari al barile).

(RV - www.ftaonline.com)