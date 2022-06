La Borsa di New York ha aperto l'ultima seduta della settimana in rialzo all'indomani del sell-off innescato dai timori su una possibile recessione. Il Dow Jones guadagna lo 0,2%, l'S&P 500 lo 0,4% ed il Nasdaq Composite lo 0,8%.

Sugli scudi il comparto tecnoligico.

Tra i titoli in evidenza Adobe Systems-3%. L'azienda di San Jose ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti in crescita da 1,12 miliardi, pari a 2,32 dollari per azione, a 1,18 miliardi, e 2,49 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 3,35 dollari, a fronte di ricavi in progresso da 3,84 a 4,39 miliardi. Il consensus di FactSet era per 3,37 dollari e 4,34 miliardi rispettivamente. Adobe, come successo già in marzo, ha però deluso sulla guidance, dichiarando di attendersi per l'attuale periodo un eps rettificato di 3,33 dollari su 4,43 miliardi di giro d'affari (3,40 dollari e 4,51 miliardi il consensus di FactSet).

Sul fronte macroeconomico la produzione industriale ha registrato a maggio un progresso dello 0,2% su base mensile, in rallentamento rispetto al +1,4% di aprile e sotto al +0,4% del consensus. Su base annuale l'incremento è pari al 5,83%.

(RV - www.ftaonline.com)