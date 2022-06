La Borsa di New York ha chiuso l'ultima seduta del mese di maggio in ribasso a causa dei timori legati all'inflazione. Il Dow Jones ha perso lo 0,67%, l'S&P 500 lo 0,63% ed il Nasdaq Composite lo 0,41%.

Riflettori puntati sulla Fed e sulle mosse per raffreddare l'impennata dei prezzi. Il componente del Board della banca centrale, Christopher Waller, ritiene necessari ulteriori aumenti dei tassi di 50 punti base.

Frena la corsa del petrolio dopo l'indiscrezione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, alcuni paesi membri dell'Opec starebbero valutando la possibilità di sospendere la Russia dagli accordi che limitano le quantità di greggio aprendo la strada ad un aumento della produzione.

Tra i titoli in evidenza Yamana Gold +3,68%. Gold Fields ha messo sul piatto 6,7 miliardi di dollari per l'acquisto del produttore di oro.

American Eagle Outfitters -7,52%. Morgan Stanley ha tagliato il rating sul titolo del gruppo d'abbigliamento a "underweight" da "equal-weight".

Sul fronte macroeconomico lo U.S. House Price Index, secondo quanto comunicato dalla Federal Housing Finance Agency (Fhfa), è balzato del 19,0% annuo in marzo, in lieve rallentamento rispetto al 19,3% della lettura finale di febbraio (18,3% in gennaio), attestandosi a 386,5 punti (381,0 punti in febbraio). Su base mensile l'indice dei prezzi delle abitazioni Usa è invece cresciuto dell'1,5% contro l'1,9% precedente (1,5% in gennaio).

In marzo l'S&P CoreLogic Case-Shiller Index, che misura l'andamento dei prezzi delle abitazioni nelle 20 principali città Usa, è rimbalzato del 21,2% annuo, contro il 20,3% della lettura finale di febbraio (18,9% in gennaio) e il 20,0% del consensus. Su base mensile, rettificata stagionalmente, l'indice è invece cresciuto del 2,4% come in febbraio (1,7% in gennaio) e il 2,0% stimato dagli economisti.

L'Indice PMI Chicago (manifatturiero), secondo quanto comunicato dall'Institute for Supply Management, è salito a maggio a 60,3 punti dai 56,4 punti di aprile (62,9 punti in marzo), contro i 55,9 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

L'indice della fiducia dei consumatori, secondo quanto comunicato dal Conference Board, è calato a maggio a 106,4 punti dai 108,6 punti della lettura finale di aprile (107,6 punti in marzo), contro i 103,9 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Nel mese di maggio il Dow Jones ha guadagnato lo 0,04% e l'S&P 500 lo 0,01% mentre il Nasdaq Composite ha perso il 2,05%.

(RV - www.ftaonline.com)