La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta del mese di giugno in calo con gli investitori ancora preoccupati dall'inflazione e dallo stato di salute dell'economia. Il Dow Jones ha perso lo 0,54%, l'S&P 500 lo 0,75% ed il Nasdaq Composite lo 0,72%.

Tra i titoli in evidenza Salesforce.com +9,88%. L'azienda di San Francisco (specializzata in software per il customer relationship management) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre 2022 segnati dal crollo dei profitti netti da 469 milioni di dollari, pari a 50 centesimi per azione, a 28 milioni, e 3 centesimi. Su base rettificata l'eps è sceso da 1,21 dollari a 98 centesimi, sopra però ai 94 centesimi del consensus di FactSet. I ricavi sono cresciuti da 5,96 a 7,41 miliardi, contro i 7,38 miliardi delle stime degli analisti.

Hp +4,12%. Il produttore di pc e stampanti ha comunicato per il secondo trimestre dell'esercizio 2022, chiuso lo scorso 30 aprile, ricavi in crescita del 3,9% annuo a 16,5 miliardi di dollari, contro i 16,2 miliardi del consensus di FactSet. Personal Systems, la divisione che comprende desktop e portatili, ha registrato un progresso delle vendite del 9,2% annuo a 11,5 miliardi di dollari, contro gli 11,2 miliardi stimati dagli analisti. Nei tre mesi i profitti netti sono calati da 1,2 miliardi di dollari, pari a 98 centesimi per azione, a 1,0 miliardi, e 94 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,08 dollari, contro gli 1,05 dollari del consensus.

Capri Holdings +1,01%. L'azienda di moda che controlla i marchi Versace, Michael Kors e Jimmy Choo ha rivisto al rialzo la stima sull'utile per azione dell'esercizio fiscale 2023 a 6,85 dollari da 6,60 dollari della precedente guidance. Abbassata invece la previsione sui ricavi a 5,95 miliardi di dollari da 6,1 miliardi. Nel quarto trimestre l'utile per azione si è attestato a 1,02 dollari contro gli 82 centesimi del consensus. Capri Holdings ha approvato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie da 1 miliardo di dollari.

Sul fronte macroeconomico l'indice S&P Global PMI manifatturiero (precedentemente noto come indice Markit PMI) nella rilevazione finale del mese di maggio ha fatto segnare 57,0 punti, in calo dai 59,2 di aprile e sotto i 57,5 del consensus (e del dato preliminare).

L'indice manifatturiero Ism, secondo quanto comunicato dall'Institute for Supply Management (Ism, confederazione delle aziende attive nel procurement), è salito a maggio a 56,1 punti dai 55,4 punti precedenti, contro i 54,5 punti del consensus.

I posti di lavoro disponibili conteggiati nel Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), sono calati nel mese di aprile a 11,400 milioni, contro gli 11,855 milioni della lettura finale di marzo (11,549 milioni la lettura preliminare) e gli 11,400 milioni del consensus.

La spesa in costruzioni nel mese di aprile ha fatto segnare +0,2% m/m contro il +0,3% di marzo (rivisto da +0,1%) e il +0,5% del consensus.

