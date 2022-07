di Financial Trend Analysis

Prevalenza di segni negativi questa mattina sulle principalipiazze azionarie asiatiche. La chiusura negativa di venerdì a Wall Street hainfluenzato l'andamento odierno dei mercati, all'inizio di una settimanaimportante in cui è attesa la decisione della Fed in materia di tassi diinteresse. Gli addetti ai lavori temono per la crescita economica e siattendono un incremento di 75 punti base da parte della Fed.

I mercati australiano hanno chiuso in lieve ribasso mentrela borsa giapponese ha fatto segnare un calo più marcato con il Nikkei che haceduto lo 0,77% anche a causa del riacutizzarsi dei casi di Covid dovuti allanuova variante Omicron 5, che fanno temere per nuove chiusure.

Debole anche la borsa indiana così come quelle cinesi conShanghai in calo dello 0,4% e Shenzen dello 0,8% mentre il China a%0 perdemezzo punto percentuale ed Hong Kong si muove attorno alla parità.

In contro tendenza la borsa coreana dove il Kospi faregistrare un progresso dello 0,6% circa.

Sul fronte macroeconomico da segnalare che a Singapore ildato relativo all'inflazione di giugno è apparso in crescita del 4,4% su baseannuale, toccando il massimo degli ultimi 13 anni a fronte di un valore attesopari a +4,2%. Il rialzo arriva come risultato della crescita dell'inflazione inmolti settori compreso quello dei servizi, alimentare, retail e delleutilitities.

