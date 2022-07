Borse asiatiche in tendenziale recupero questa mattina inscia al calo dei casi di Covid in Cina, scesi ai minimi da oltre una settimana.

Borse asiatiche in tendenziale recupero questa mattina inscia al calo dei casi di Covid in Cina, scesi ai minimi da oltre una settimana.Ad allentare le tensioni ha contribuito anche il sentiment degli investitorisull'economia cinese dopo che la stessa Cina ha comunicato un piano peraffrontare la crisi debitoria in ambito mobiliare, C'è inoltre attesa da partedegli addetti ai lavori sulle decisioni che la Fed prenderà in settimana inmateria di tassi di interesse. Le previsioni sono per un incremento dei tassipari a 75 punti base.

Sul fronte economico da segnalare inoltre che in Giappone laBoJ ha comunicato che a giugno l'Indice dei costi dei servizi alle imprese èrisultato in rialzo del 2% su base annuale. Il dato è in linea con le attesedegli analisti ed in leggera crescita rispetto alla precedente rilevazione paria +1,9%.

Sempre in Giappone le minute dell'incontro del consigliodirettivo della Banca del Giappone di giugno confermano la decisione dimantenere una politica monetaria ultra-accomodante nel Sol Levante, nonostantei segnali di rapida crescita dell'inflazione. Con una maggioranza di 8 a 1(contrario Kataoka Goushi) il board della banca centrale ha mantenuto i tassid'interesse a -0,1% e annunciato l'acquisto di titoli a 10 anni della Banca delGiappone per mantenerne i tassi intorno allo zero per cento e controllaredunque i rendimenti.

Il direttivo ha deciso dunque che massicci stimoli monetarisono ancora necessari per stimolare un'economia alle prese con i problemicollegati alla crescita dei prezzi delle materie prime, alla rottura dellecatene di approvvigionamento e ai lockdown cinesi dovuti al Covid. I membri delconsiglio direttivo hanno sottolineato i rischi per l'economia cinese - sonostate tagliate dal 2,9 al 2,4% le stime sul Pil 2022 e in un altro documentosono state alzate le stime sull'inflazione 2022 dall'1,9% al 2,3% e a giugno iprezzi core sono cresciuti del 2,2% - ma hanno anche concordato a più ripresesulla necessità che in Giappone cresca la produttività e si registrino degliaumenti dei salari che rafforzino la domanda interna.

L'aumento dei salari potrebbe anzi essere uno dei fattoricapaci di spingere verso una normalizzazione della politica monetarianonostante il clima di incertezza e rialzi dei prezzi dovuto all'aumento deicosti energetici e alla guerra in Ucraina.

La Bank of Korea ha invece reso noto questa mattina che inCorea del Sud il Pil ha fatto registrare una crescita dello 0,7% (datodestagionalizzato) su base trimestrale nel secondo trimestre del 2022. Il datoè superiore alle stime degli analisti pari a +0,4% ed in crescita rispetto al+0,6% del trimestre precedente. Su base annuale la crescita è stata del 2,9%rispetto alle attese pari a +2,5%.

Tokyo ha comunque chiuso sotto la parità con il Nikkei 225che si è attestato a 27655 punti in flessione dello 0,16%. Bene le borse cinesicon Shanghai in crescita dello 0,7%, Shenzen dello 0,7% il China A50 dello 0,5%mentre ad Hong Kong l'Hang Seng segna +1,7%. Positiva anche Seoul in crescitadello 0,38%.

(AC - www.ftaonline.com)