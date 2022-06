Avvio di settimana in deciso ribasso per le principali Borse europee. Il Dax di Francoforte cede l'1,2%, il Cac40 di Parigi l'1,4%, il Ftse100 di Londra lo 0,9% e l'Ibex35 di Madrid l'1,4%.

Principale fattore ribassista rimane l'inflazione Usa, tornata a salire in maggio all'8,6% annuo dall'8,3% di aprile (8,5% in marzo), su nuovi massimi dal dicembre 1981. Il che fa crescere ulteriormente le aspettative per tre rialzi dei tassi d'interesse di 50 punti base da parte della Federal Reserve (Fed) nei prossimi tre meeting del Federal Open Market Committee (Fomc), a partire da quello di questa settimana ma anche nelle riunioni di 26-27 luglio e di 20-21 settembre.

Tra i titoli in evidenza Valneva -20%. La biotech francese ha avvertito sulla sostenibilità e lo sviluppo del programma di vaccinazione anti Covid-19 a causa dei volumi dell'accordo di fornitura concluso con la Commissione europea.

Thales +4%. La divisione del gruppo della difesa Naval Group riceverà 555 milioni di euro dal governo australiano a titolo di indennizzo dopo l'annullamento del contratto di fornitura di 12 sottomarini.

Atos -6%. Secondo Bfm Business, il gruppo francese avrebbe intenzione di separare le attività di servizi informatici.

Sul fronte macroeconomico in Gran Bretagna il Pil è calato nel mese di aprile dello 0,3% sequenziale, contro lo 0,1% di marzo (0,1% il rialzo di febbraio) e il declino dello 0,2% del consensus.

La produzione industriale è cresciuta dello 0,7% annuo, come in marzo (2,1% in febbraio), contro il rialzo dell'1,7% stimato dagli economisti. Su base sequenziale la produzione industriale è invece calata dello 0,6% dopo il precedente declino dello 0,2% (0,3% la flessione di febbraio) e il progresso dello 0,2% del consensus.

(RV - www.ftaonline.com)